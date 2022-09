Rewolucja LGBT na Kubie. Zdecyduje referendum

Bez wątpienia to też efekt samokrytyki jaką Fidel Castro złożył publicznie w 2010 roku. Na łamach meksykańskiej gazety La Jornada przeprosił za prześladowanie osób homoseksualnych oraz obozy UMAP. - To były to czasy wielkiej niesprawiedliwości. Jeśli ktoś jest za to odpowiedzialny, to ja – przyznał kubański przywódca.