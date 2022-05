Kuba. Biden łagodzi sankcje. Zwrot w polityce USA?

Ma to aktualnie ogromne znaczenie, ponieważ na skutek zaostrzonych amerykańskich sankcji oraz pandemii COVID i zapaści sektora turystycznego, Kuba zmaga się z największym kryzysem gospodarczym, a co za tym idzie migracyjnym od tzw. okresu specjalnego w latach 90. XX w. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku z Kuby do USA wyjechało 58 tys. osób, a szacuje się, że do końca roku ta liczba wzrośnie do 100 tys. Przez brak możliwości zdobycia wizy na wyspie, wiele osób decydowało się na niebezpieczną przeprawę przez Cieśninę Florydzką, lub korzystała z usług tzw. kojotów oferujących nielegalną przeprawę do USA przez Meksyk.