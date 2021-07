Ogromne protesty na Kubie. Socjalizm, COVID, embargo i... frustracja

W miejsca, gdzie odbywały się protesty, skierowano specjalne oddziały policji i wojska, których rolę ograniczono jedynie do pilnowania porządku i patrolowania terenu. Mimo to doszło do kilku poważnych incydentów. Protestujący w Hawanie wywrócili na dach pusty radiowóz i obrzucili go kamieniami. Splądrowano tez kilka sklepów MLC. W poniedziałek Agencja Reutersa potwierdziła, że zostało zatrzymanych kilkadziesiąt osób.