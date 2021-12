Rewelacje ws. wypadku Beaty Szydło. Posłanka wystosowała apel

"Gazeta Wyborcza" ujawniła w piątek nowe, dotąd nieznane okoliczności wypadku kolumny rządowej byłej premier Beaty Szydło z 2017 roku. Były oficer Biura Ochrony Rządu Piotr Piątek, który uczestniczył w zdarzeniu sprzed kilku lat, przyznał, że on i inni funkcjonariusze mieli złożyć fałszywe zeznania w tej sprawie. Sprawę komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. - Chciałabym usłyszeć wypowiedź pani premier Beaty Szydło i chciałabym wiedzieć, co pani premier Beata Szydło mówiła w swoich zeznaniach. To jest kwestia kluczowa - stwierdziła. W ocenie posłanki to, że zaczynają odzywać się osoby, które zaczynają mówić szczerze o tym, co się działo w tej sprawie, pokazuje "na jakim kłamstwie pewne rzeczy w naszym kraju się dzieją". - Myślę o tym z przerażeniem, bo zniszczone zostało życie tego chłopaka, który jechał tym samochodem i miał zderzenie z kolumną premier Beaty Szydło - podkreśliła Scheuring-Wielgus. - Z przykrością stwierdzam, że rząd PiS zbudowany jest na kłamstwie, na manipulacjach, na propagandzie. Pani Beata Szydło powinna zająć stanowisko w tej sprawie, powinna powiedzieć nam wszystkim, co mówiła w zeznaniach - zaapelowała.