Szokujące wyznanie. "Agent Tomek" o ściśle tajnych aktach śledztw w PiS

- Byłem świadkiem tego, że z prokuratury były wynoszone materiały o klauzuli ściśle tajne i przechowywane na przykład w pokojach sejmowych - powiedział "agent Tomek" w Polskim Radiu 24. Dopytywany o to, do jakich pokojów trafiały te akta, odpowiedział, że "do pokoju PiS".