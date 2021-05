Resort sprawiedliwości porozumiał się z Episkopatem w sprawie promowania uczelni powołanej przez Ziobrę

Generał Marcin Strzelec, rektor uczelni, w piśmie do księży prosi o przekazywanie wiernym informacji o nowym kierunku. Zachęca do wieszania plakatów w parafialnych gablotach i wykorzystywaniu mediów społecznościowych do promocji. Zapytany przez WP o taką formę współpracy, twierdzi, że to szansa na szybkie dotarcie do zainteresowanych. Po chwili dodaje, że to również oszczędność publicznych pieniędzy, które mogłyby zostać wydane na reklamę.