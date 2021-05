Jarosław Kaczyński o Kościele. "Na czym polega sojusz tronu z ołtarzem?"

- W Polsce długo obowiązywał kompromis - a w zasadzie coś, co przeszło w Sejmie dzięki kłótni liberałów, spierających się co do poprawek nad tą ustawą. Takich przekleństw, jak padające po tamtym głosowaniu z ich strony nie słyszałem chyba nigdy. - dodał Kaczyński w rozmowie z Interią, zaznaczając, że uzyskano "110 procent tego, co można uzyskać w dzisiejszym świecie".