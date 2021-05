Jarosław Kaczyński: chciałem się podać do dymisji rok temu

Ustawa antyaborcyjna. Kaczyński zdobył się na wyznanie

Jarosław Kaczyński komentował także protesty kobiet, które obawiają się, że będą zmuszone do rodzenia dzieci z olbrzymimi deformacjami. - To problem, który wyniknął z mojej wypowiedzi - w zasadzie sentymentalnej. Po śmierci ojca, matki i brata często bywam na cmentarzu, mijam tam groby dzieci kilkudniowych. To mi nasunęło myśl, że można takie dziecko ochrzcić, pogrzebać, nadać jakąś pamięć - jeśli taka jest wola rodziców. I o tym, w tym duchu powiedziałem. To oczywiście zostało podchwycone i strasznie rozdmuchane przez naszych przeciwników - tłumaczył.