Laurka dla Zbigniewa Ziobro. Polityk nie mógł przestać

Gościem programu "Newsroom WP" był Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Polityk skomentował kwestię konfliktu pomiędzy ugrupowaniami wchodzącymi w skład Zjednoczonej Prawicy. - Ryszard Terlecki dość mocno krytykuje reformę wymiaru sprawiedliwości, którą zaproponowaliście - przypomniał prowadzący Mateusz Ratajczak. - Minister Zbigniew Ziobro, który doprowadził w 2016 roku do wielkiej reformy, która uderzyła w mafie vatowskie, zasługuje na ogromny szacunek za to, co zrobił. Warto o tym pamiętać. Nie byłoby sukcesów rządu i Zjednoczonej Prawicy, gdyby nie reforma vatowska przygotowana przez ministra Zbigniewa Ziobrę - wskazał Kowalski. Dziennikarz dopytał o komentarz wobec stanowiska przewodniczącego KP PiS. - Marszałek Ryszard Terlecki nie miał najwyraźniej pełnej wiedzy. (...) Dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości czeka na rozpatrzenie co najmniej dziewięć kompleksowych ustaw, właśnie jako dokończenie polskiej reformy sprawiedliwości. Jesteśmy zwolennikami, aby to uczynić - ocenił były wiceminister aktywów państwowych.

Rozwiń