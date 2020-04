Resort finansów znów się odmładza. 25-latek w gabinecie politycznym

Praktyki w Trybunale Konstytucyjnym, staż w Ordo Iuris

W obronie nowego wiceministra stanął szef resortu finansów Tadeusz Kościński. – Myślę, że jest niejeden milioner, który jest dużo młodszy od Piotra. Pracuję z nim ponad cztery lata, pracowaliśmy razem w Ministerstwie Rozwoju – powiedział Tadeusz Kościński w rozmowie z Money.pl. – Praktycznie wszystkie ustawy, które szły na Radę Ministrów to przechodziły przez biurko Piotra – dodał, odnosząc się do etapu pracy Piotra Patkowskiego w KPRM.

Zdaniem ministra Kościńskiego, "29 lat to nie jest taki młody wiek" i "jest już jakieś doświadczenie". – Najważniejsze dla mnie jest to czy Piotr jest probiznesowy. To jest nasza rola, żebyśmy słuchali naszych klientów, naszych przedsiębiorców, co my możemy zrobić dla nich, żeby było dużo łatwiej, żeby robić biznes – wyjaśnił.