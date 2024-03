Reporter przed domem Ziobry. Starł się z funkcjonariuszem

We wtorek funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Prokuraturą Krajową przeprowadziły przeszukania w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Służby weszły m.in. do domów Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego.

- Posiadam zgodę właściciela na przebywanie na terenie posesji - mówił dziennikarz do zamaskowanego mężczyzny. - Dobrze, to po czynnościach państwo wejdą, jeżeli tak sobie życzy właściciel posesji. Teraz proszę wykonywać polecenia - odpowiedział mu spokojnie funkcjonariusz i próbował zmusić dziennikarza do wycofania się.