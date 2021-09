Religia w szkołach. Coraz mniejsze zainteresowanie? Dyrektorka szkoły: Widać to wyraźnie

Spada zainteresowanie lekcjami religii w szkołach? - Tak, tak się dzieje. Jest to wyraźnie widoczne. W mojej szkole widzę to przede wszystkim wśród najmłodszych - tłumaczyła w programie "Newsroom" WP Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. - Im młodszy rocznik, tym mniejsza grupa dzieci chce chodzić na religię. Rodzice podejmują decyzję o skierowaniu dziecka na etykę. Widać, że nie chodzi tu o to, aby dziecko miało czas wolny, ponieważ dzieci, zamiast na religię, trafiają na etykę. Mam klasy pierwsze, gdzie połowa klasy wybiera etykę, więc jest to już ewidentny wybór innej formy pracy dziecka - przekazała nauczycielka. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała, jak duża jest grupa osób, która nie uczęszcza ani na religię, ani na etykę. - W mojej szkole nie jest to duża grupa. Większość dzieci jednak wybiera etykę, natomiast te dzieci, które na nią nie uczęszczają, mają zaproponowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: w bibliotece albo w świetlicy. Chyba, że są to pierwsze albo ostatnie lekcje, wtedy nie ma tego problemu - mówiła w WP Kozakiewicz.