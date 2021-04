Relacje z Rosją. Ambasador o "fałszowaniu historii" i "burzeniu pomników"

We wtorek w sprawie zabrał głos Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce. W wywiadzie dla rosyjskiej agencji TASS przekazał, że "stosunki polsko-rosyjskie są najgorsze od czasów II wojny światowej", a polskie władze "dążą do zniszczenia relacji, więzi i współpracy we wszystkich dziedzinach".