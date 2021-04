MSZ reaguje na decyzję Rosji ws. polskich dyplomatów. "Przyjmujemy do wiadomości"

Na działania rosyjskiego ministerstwa zareagowało już polskie MSZ. - Nasz ambasador był dziś w rosyjskim MSZ. Odebrał notę, której się spodziewaliśmy, ponieważ rosyjski MSZ zapowiedział to już wcześniej na stronie internetowej - powiedział w piątek Szymon Szynkowski vel Sęk. - Odnotowujemy to, przyjmujemy do wiadomości, zastrzegamy sobie prawo do adekwatnej reakcji - dodał wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.