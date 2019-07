Rekrutacja. Walka o ostatnie miejsca w szkołach średnich. Rodzice: jest niepewność

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich trwa. Miejsc dla podwójnego rocznika ma być na tym etapie od kilkuset do nawet kilku tysięcy w poszczególnych miastach. Ale te znikają błyskawicznie. - System rekrutacji pokazuje już pojedyncze miejsca w liceach - słyszymy od mamy z Pomorza. - Telefony się urywają - dodaje pracownica lubelskiego liceum.

W całym kraju trwa rekrutacja do szkół średnich. Jest szczególna, bo w tym roku o przyjęcie ubiega się więcej uczniów niż w latach ubiegłych. Wszystko przez podwójny rocznik: rekrutują absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni rocznik gimnazjów.

Harmonogram rekrutacji jest inny w różnych województwach. Wiadomo natomiast, że zakończył się już pierwszy, zasadniczy etap rekrutacji - kwalifikacja. Jak mówił we wtorek minister edukacji Dariusz Piontkowski, do szkół średnich w całym kraju dostało się 89 proc. uczniów.

W Poznaniu do dyspozycji kandydatów będzie 1724 miejsc.

We Wrocławiu mówiono o 1901 dostępnych miejscach w szkołach średnich.

Kobieta podkreśla też, że w systemie pojawiły się miejsca w tych szkołach, do których jej syn się nie dostał. - Złożyliśmy odwołania, ale decyzje były odmowne. Bo przyjmowali od 160 punktów a mój syn miał 145 - tłumaczy.

Jak dowiedzieliśmy się w jednym z liceów widniejących na liście kuratorium, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Część uczniów zabiera dokumenty i przenosi do innej szkoły. Inni przychodzą i donoszą je na jeszcze wolne miejsca.

- Telefony się urywają. Niektórzy dzwonią niemal codziennie. Rodzice pytają, czy są wolne miejsca, jak mamy - mogą przyjść z dokumentami. Ale my nie możemy zapewnić, że jak ten ktoś przyjdzie, to to miejsce dalej będzie wolne, bo ktoś wcześniej może przyjść i złożyć dokumenty - mówi nam pracownik szkoły.