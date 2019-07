Nauczyciele chcą odwołania Dariusza Piontkowskiego. Jest petycja

"Nie ma wakacji od bycia nauczycielem, wychowawcą, człowiekiem" - piszą nauczyciele. Po wypowiedzi ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego dotyczącej Marszu Równości w Białymstoku wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego apel o natychmiastowe odwołanie szefa MEN. - Reakcja na wydarzenia w Białymstoku wprowadziła nas w osłupienie i oburzyła - mówią autorzy listu w rozmowie z WP.

Nauczyciele wskazują, że to reakcja na słowa szefa MEN po Marszu Równości, który przeszedł ulicami Białegostoku. Dariusz Piontkowski ocenił wówczas, że "warto się zastanowić, czy w przyszłości tego typu imprezy powinny być organizowane. To powoduje zamieszki, może powodować zagrożenie zdrowia wielu przygodnych obywateli i trzeba się poważnie zastanowić, w jaki sposób rozwiązać ten problem".

"Wychowanie w nienawiści do innych"

"Pan minister rozumie i podziela opór, jaki budzi Marsz Równości, a także ubolewa, że nie został on zakazany. Rozważa możliwość ograniczenia praw obywatelskich, a także - co uważamy za szczególnie bezduszne - doszukuje się winy w ofiarach przemocy i nienawiści" - piszą w petycji.

"Obawiamy się ograniczeń, obawiamy się o swoje bezpieczeństwo"

W rozmowie z WP dodają jeszcze: - Jako nauczyciele patrzymy na to tragiczne zdarzenie w kategorii wyzwania, z którym musimy się zmierzyć we wrześniu, po powrocie do szkół. Dzieci, które w zależności od środowiska w jakim wzrastają, własnej orientacji, poziomu świadomości, muszą odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Traktujemy to jako nasze zadanie.

Nauczyciele: człowiek, który nie akceptuje innych

Petycja powstała we wtorek. Do środowego poranka podpisało się pod nią blisko tysiąc osób. List i link do petycji został do premiera już wysłany. - Szczerze, nie spodziewamy się żadnej reakcji premiera na nasz list. Zdajemy sobie sprawę, że wielu nauczycieli, którzy mentalnie podpisują się pod listem, nie złoży swojego podpisu. Powodów jest kilka i wszystkie smutne: brak wiary w sens działań wobec bezceremonialnego i niespotykanego w skali lekceważenia środowiska nauczycieli - pokazał to czas strajku, brak odpowiedzi premiera na takie listu w przeszłości i wreszcie strach, obawy przed konsekwencjami - mówią nam inicjatorzy.