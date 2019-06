Dariusz Piontkowski uczył historii. "Jeden z lepszych nauczycieli". Jako minister może nie mieć takiej opinii

"Jeden z lepszych nauczycieli". "Zaangażowany, wymagający ale wspierający". Tak wspominają nowego ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego absolwenci białostockiego ILO, w którym uczył historii. Nauczyciele nie mają jednak złudzeń. - My wsparcia od ministra nie otrzymamy - mówią WP.

- Wspominam go jako jednego z lepszych nauczycieli w tym liceum - mówi WP Maciej Fiedorczuk, absolwent ILO. Z Piontkowskim miał zajęcia historii w latach 2006-2007. - Zawsze był przygotowany, lekcje były ciekawe. Był wymagający, ale w uczciwy sposób. Konkretnie mówił czego oczekuje, robił nam sprawdziany, kartkówki i prosił do tablicy. W momencie, kiedy ktoś go o cos pytał, albo miał do niego biznes - zawsze słuchał - opowiada Maciej.