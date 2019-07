Rekrutacja do szkół średnich. Waldemar Bonkowski: Można uczyć się w domu

Kolejny polityk ma dobrą radę dla uczniów. - W każdej szkole można się uczyć. W gorszej szkole można mieć dobre wyniki i dostać się na studia. Można się nawet uczyć w domu, jak się chce - powiedział senator Waldemar Bonkowski.

W tym roku do szkół średnich aplikują uczniowie z podwójnego rocznika - zarówno ci, którzy skończyli gimnazjum, jak i szkołę podstawową. Senator wybrany z listy PiS, a teraz poza klubem parlamentarnym tej partii, dołączył do grona polityków, którzy służą radą uczniom. Jego zdaniem, nauka w dobrym liceum nie powinna być priorytetem dla młodego człowieka - podaje wyborcza.pl.

- Też chciałbym, żeby wszystkie szkoły były najlepsze w Polsce. Niestety, tak nie jest i nigdy nie będzie. W każdej szkole można się uczyć. Jak będą ludzie ambitni, to nawet jeśli skończą nierenomowaną szkołę, a będą mieli dobre wyniki, to mogą pójść na lepsze studia. To nie zamyka drogi, że jak już raz poszedł do gorszej szkoły, to do końca życia jest skazany, że będzie na gorszych studiach - powiedział Waldemar Bonkowski w TVN24.