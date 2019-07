Rekrutacja do szkół średnich. Nauczyciel Roku: chaos jest duży, ale można go było przewidzieć

Lekcje od 7:30 do 18, obiady wydawane od 10:00, przepełnione sanitariaty – wizja nauki w takie szkole nie grozi sopockiemu ogólniakowi, w którym uczy Nauczyciel Roku 2018. Przemysław Staroń w rozmowie z WP przyznał, że jego liceum przygotowało się na przyjęcie dwóch roczników uczniów.

– O reformie wiedzieliśmy od dwóch lat. Przygotowywaliśmy się na to, co nastąpi – przyznał nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Jeśli będzie taka potrzeba, lekcje będą odbywać się w budynku szkoły, która sąsiaduje z ogólniakiem.

Większa liczba klas i godzin to jedyne utrudnienia, jakich w swojej szkole spodziewa się Nauczyciel Roku 2018.

Staroń: rząd obarczył odpowiedzialnością szkoły

– Szkoły funkcjonują w różnych realiach, środowiskach, liczba ich uczniów i miasta, w jakim się znajdują jest różna – wylicza Przemysław Staroń. - Jeśli pojawi się gdzieś dwa razy więcej dzieci to utrudnienia będą ogromne, to jest naturalne. Wiele szkół będzie sobie radzić właśnie wydłużając godziny lekcji – mówi nasz rozmówca.

- Problemy były też kiedy tworzono gimnazja i w liceach był rok przerwy. Odbiło się to na zatrudnieniu nauczycieli i tym, ile mieli pracy. Teraz dla wielu szkół też może być to problemem – przyznaje Staroń.

Nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze z sopockiego ogólniaka przypomina, że szkoły sygnalizowały to dużo wcześniej. - Na różne sposoby próbowaliśmy protestować od 2016 roku. Nikt nie wysłuchał żadnych naszych próśb. Rząd, który odpowiada za reformę, przerzucił teraz odpowiedzialność na samorządy, szkoły, rodziców i nauczycieli – podkreśla Staroń.

Jego zdaniem, poziom arogancji jest niewyobrażalny. - Jeśli ktoś z ministerstwa powie, że to wina Sierotki Marysi i siedmiu krasnoludków, a z peronu 9 i 3/4 odjeżdżają do Hogwartu, gdzie też można się uczyć, to wcale nie będę zdziwiony – mówi nam Staroń.