Rekrutacja do szkół. Minister Dariusz Piontkowski zabrał głos

Tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych znają już wyniki rekrutacji. Wielu z nich nie dostało się tam, gdzie aplikowali. Szef MEN Dariusz Piontkowski zapewnił, że w placówkach nadal są wolne miejsca. I podaje twarde dane, które mają uspokoić uczniów oraz ich rodziców.

Rekrutacja do szkół. Minister Piontkowski pokazuje przykłady

Szef resortu podkreślił, że ponad 90 proc. uczniów po I etapie rekrutacji wie już, gdzie może się uczyć. - Ten odsetek uczniów jest podobny do tego w poprzednich latach - uznał.

Rekrutacja 2019. Wyjątkowa zbieżność 2 roczników

W tym roku o przyjęcie do szkół ubiega się więcej uczniów niż w latach ubiegłych. Zbiegły się dwa roczniki: pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół podstawowych i ostatni rocznik gimnazjalistów.

W Warszawie ponad 3 tys. uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. W Poznaniu - 3410 osób. 1600 osób we Wrocławiu nie zostało przyjętych do żadnej placówki. W Łodzi ten problem dotyczy 460 kandydatów.