Rekrutacja do liceum 2019: Przerażająco wysokie progi w liceach, technikach i zawodówkach. Szkoły wywieszają już wstępne listy przyjętych

Rekrutacja do liceum 2019: Przerażająco wysokie progi w procesie rekrutacji do liceów, techników i szkół zawodowych. Absolwenci boją się, że nie znajdą miejsca w żadnej szkole.

Rekrutacja do liceum 2019 - przerażająco wysokie progi

W wielu miastach już zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ku przerażeniu rodziców, wielu młodych ludzi nie znalazło miejsca w żadnej placówce. Jak podaje Radio Zet, ze wstępnych szacunków wynika, że w Krakowie do wybranych szkół średnich nie dostał się około 2500 uczniów, w Gdańsku 1215, natomiast w Rrzeszowie 1000. W rozmowie z „Kurierem Lubuskim” wiceminister nauki i szkolnictwa, Andrzej Stanisławek, oznajmił, że osoby, które nie dostały się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą. Zaledwie kilka godzin później podał się do dymisji.