Wiceminister nauki Andrzej Stanisławek podał się do dymisji. Za wypowiedź o uczniach

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Stanisławek podał się do dymisji. Poszło o jego wypowiedź dla "Kuriera Lubelskiego". Wiceminister stwierdził, że "może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą".

"Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy poczuli się dotknięci moją wypowiedzią dla 'Kuriera Lubelskiego'. Wypowiedzi udzielanej telefonicznie nie autoryzowałem. W trakcie rozmowy wspominałem, że zajmuję się wymianą międzynarodową studentów i taką wymianę w zakresie szkół średnich warto rozwijać. Natomiast oczywiście nie ma to żadnego związku z trwającą rekrutacją do klas pierwszych" - napisał Stanisławek.

Premier pozwolił złożyć rezygnację

O co poszło?

- Taka myśl przychodzi mi do głowy, że może trzeba skorzystać z rozwiązań studenckich. Nie wiem, czy jest jeszcze na to szansa, ale może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą - powiedział we wtorek Andrzej Stanisławek w wywiadzie dla :Kuriera Lubelskiego".

To miała być rada dla uczniów, którzy nie dostali się do upragnionych szkół ponadpodstawowych. Wszystko wskazuje na to, że nawet kilka tysięcy uczniów w całej Polsce nie dostało się do żadnej szkoły ponadpodstawowej. W związku z reformą edukacji, która zlikwidowała gimnazja i wydłużyła naukę w szkołach podstawowych do ośmiu klas, o miejsca w liceach i technikach walczą dwa roczniki. Wyniki rekrutacji będą znane 16 lipca.