Rekordowe upały w Europie. Greta Thunberg rzuciła poważne oskarżenie

Fala upałów. Padł rekord

Najgoręcej we wtorek jest we Francji, gdzie w wielu częściach na południu kraju odnotowano 40 stopni Celsjusza, a także w Portugalii, Grecji czy Hiszpanii. W tym ostatnim kraju upały doprowadziły do masowych pożarów lasów. Na skutek wysokich temperatur życie straciło tam już ponad 500 osób.