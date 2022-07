Europa walczy z ekstremalną pogodą. Fala upałów zbliża się do Polski

Kraje zachodniej Europy odnotowują w lipcu rekordowe temperatury. Fale upałów osiągną szczyt we Francji w poniedziałek, gdzie w wielu częściach na południu kraju odnotowano 40 stopni Celsjusza. Co więcej, także Hiszpania, Portugalia czy Grecja walczy z piekielnym upałem. Masa gorącego powietrza dotrze wkrótce do Polski, a specjaliści przewidują, że stanie się to już we wtorek. Brytyjski Met Office przestrzega przed temperaturami "zagrażającymi życiu".