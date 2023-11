Rekordowe przejęcie w porcie w Gdańsku. Przemytniczy szlak z Dubaju zlikwidowany

W Gdańsku doszło do rekordowego przejęcia przez funkcjonariuszy CBŚP i KAS. W porcie odnalezionych zostało ponad 37 mln sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych, wartych ponad 28 mln zł. Gdyby nielegalny towar trafił na polski rynek, straty państwa opiewałyby na ponad 46 mln zł. Na pierwsze ślady przemytu funkcjonariusze CBŚP i KAS trafili w lipcu ubiegłego roku. Papierosy bez polskich znaków akcyzy znalezione zostały w magazynie stolarni w województwie wielkopolskim. W akcji przejęto 7,5 mln sztuk nielegalnych papierosów, a wydarzenie dało początek śledztwu. Z oznaczeń na papierosach wynikało, że mogły zostać wyprodukowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kolejne przejęcie nastąpiło w minionym tygodniu. Po sprawdzeniu dwóch kontenerów w porcie w Gdańsku odkryto ładunek z blisko 30 mln sztuk papierosów, które dotarły do Polski przez Oman z Dubaju. – Nielegalne papierosy najprawdopodobniej miały być wprowadzone do obrotu na terenie Polski, ale także innych krajów Unii Europejskiej – przekazali w oświadczeniu funkcjonariusze CBŚP. Towar zawierał w znacznej części papierosy tzw. "mentolowe", których produkcja jest już aktualnie zabroniona na terenie Unii Europejskiej. Dalszym postępowaniem w sprawie zajmuje się Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.