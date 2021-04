WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Najnowsze zgony + 5 sławomir wojciechowskiKarolina Gałeckacovid ofiaryzgony covidkrzysztof konarski Klaudiusz Michalec Dzisiaj, 15-04-2021 10:20 Rekordowe liczby zgonów. Ludzie ustawiają się w kolejkach. Tak źle nie było od II wojny światowej Pandemia sprawiła, że drastycznie rośnie liczba zmarłych. Urzędy stanu cywilnego notują nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost rejestracji aktów zgonu. Często przed USC ustawiają się kolejki. - Te kolejki rzeczywiście są. Robimy wszystko, by rodzina osoby zmarłej otrzymała jak najszybciej akt zgonu - zapewnia Karolina Gałecka, rzeczniczka Urzędu m. st. Warszawy. Podobna sytuacja jest w wielu innych miejscach w całej Polsce. W Nowej Soli urzędnicy również obserwują wzmożony ruch. Nie inaczej jest w Poznaniu. - Wtorek po świętach zapisał się w historii negatywnie. Sporządziliśmy 109 aktów zgonu. To nigdy się nie wydarzyło - informuje nas Krzysztof Konarski z Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu. - Pod koniec II wojny światowej obserwowaliśmy takie ilości. Po II wojnie światowej nigdy w historii nie było tak dużej liczny zgonów jak właśnie teraz - dodaje. Więcej w materiale wideo. Rozwiń Przechodzimy w tym momencie trzec … Rozwiń Transkrypcja: Przechodzimy w tym momencie trzecią falę covid-19 i rzeczywiście porównując się tą sytuację jeżeli chodzi o rejestrację zgonów pomiędzy 2020 a 2021 rokiem, rzeczywiście, trzeba powiedzieć, statystyki nie kłamią. Tych zgonów mamy w 2021 roku więcej o blisko 1840 od stycznia do marca 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie zarejestrował około 5590 zgonów ten sam okres styczeń-marzec Rok później mamy to zgonów już blisko 7000 te kolejki są są w Warszawie robimy wszystko żeby rodzina osoby zmarłej otrzymała jak najszybciej tak zgon aby ten akt zgonu był zarejestrowany ale oczywiście kole właśnie wynikają z tej sytuacji o której wspomniałam również pracownicy urzędu stanu cywilnego częściowo są na kwarantannie izolacji czy na różnego rodzaju zasiłkach związane z opieką nad dziećmi w tym momencie jesteśmy w okresie również zamkniętych przedszkoli i żłobków ale na szczęście pani Pauliny nie ma takich sytuacjach w Niemczech gdzie czekano rodzinę osoby zmarłej musiały czekać około dwóch wydanie aktu zgonu wzrost liczby rejestrowanych aktów zgonów jest widoczny w całej Polsce to co się suszymy problemy z wydolnością służby zdrowia są też u nas po prostu ten sposób widoczny tak ja sobie Porównałem statystykę w naszym urzędzie za marzec 2020 i marzec 2020 1 zł rejestracji aktu zgonu nastąpiło 31% czyli 1/3 to jest Barton widzimy lawinowy chociażby żeby wniosków o buzię odpisy aktów zgonu nas nie omija wiem o stawkę też dotyka jest wiele urzędu gdzie są na jakiś czas całkowicie na początku tego roku czyli w miesiącu lutym delikatne wypłaszczenie nastąpiło natomiast marzec No napisał kolejne scenariusz druga połowa marca włącznie z tym okresem teraz po świątecznym No to niestety ale ten wzmożony ruch zakresie szczególnie rejestracji zgonów najwięcej tych aktów zgonu ukrywam że to jest okres poświąteczny tak Czyli ten ten ubiegły tydzień kiedy obiecuje 7 8 9 9 kwietnia No mieliśmy tych faktycznie do zarejestrowania bardzo dużo ten wtorek po świętach No był że taką też w historii niestety zasłynął tutaj negatywnie zboina także sporządzi liśmy 109 AGD we wtorek to też nigdy się nie wydarzyło jeżeli mielibyśmy porównać pierwszy kwartał 2020 roku pierwszy kwartał 2021 na to niestety to jest wzrost na poziomie 30% przejechane sporządzonych więcej o jakieś 900 aktów zgonu niestety jest to bardzo duża liczba Tym bardziej że ta tendencja utrzymuje się że tak powiem tutaj ciągle że my sporządzamy w ciągu każdego miesiąca powyżej 1000 aktu zgonu rekordowy marzec z tego roku 1093 akty zgonu znaczy powiem tak w ubiegłym roku i w styczniu tego roku No mieliśmy w takie przypadki że było ponad 1000 aktorów z domu w skali dużo tak powiem tutaj kraju i począwszy od drugiego końca II wojny światowej czy w trakcie II wojny światowej tam obserwowaliśmy takich gości Natomiast po II wojnie światowej z historii nie było tak dużej liczby zgonów jak właśnie teraz