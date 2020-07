Rekord zakażeń w Polsce. Prezydent "w stałym kontakcie", wiceminister tłumaczy wyniki

W pewnym momencie rozmowa zeszła na obowiązek szczepień . Przypomniano także wypowiedź Dudy z "debaty w Końskich", w której przyznał się, że nigdy nie szczepił i "nie zaszczepi się, bo nie" na grypę . - Prezydent wyraźnie mówił, że dobrowolne szczepienia to decyzja indywidualna. Według niego to suwerenna decyzja każdego obywatela, aby się zaszczepić, jeśli zostanie wynaleziona szczepionka na koronawirusa - tłumaczył Paweł Mucha.

Rekord zakażeń w Polsce. "Część restrykcji może wrócić"

W dalszej części programu wystąpił Janusz Cieszyński, który komentował rekord zakażeń koronawirusem (615 przypadków - red.). - To są zakażenia głównie z 3 województw: małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. To są zakażenia przede wszystkim z dużych zakładów pracy. To także dalsza część wyników z badań przesiewowych . Tak jak mówiliśmy na początku, jeśli jakiś pracownik z takiego zakładu jest zakażony, to ruszają badania jego rodziny - tłumaczył czwartkowe wyniki wiceminister zdrowia.

Urzędnik zapewniał, że od początku resort mówi o 3 najważniejszych zasadach: dystans, maseczki oraz dostęp do płynów do dezynfekcji. - Łączna liczba aktywnych przypadków spada. Na początku to było 14 tysięcy, teraz mówimy o 9 tysiącach - dodał Cieszyński. Wiceminister nie wykluczył, że za niedługo część zniesionych restrykcji może powrócić. - Jeżeli będzie przekonanie wśród ekspertów, że trzeba wrócić do restrykcji, to my się przed tym nie cofniemy - dodał.