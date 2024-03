Rekonstrukcja rządu? "Tusk od początku mówił, niektórzy są na chwilę"

Media spekulują nad przeprowadzeniem rekonstrukcji rządu. Jednym z ministrów do wymiany miałby być szef resortu kultury Bartłomiej Sienkiewicz. - Premier Tusk od początku Radzie Ministrów mówił, że niektórzy są tu na chwilę, niektórzy na dwa lata, jeszcze inni na cztery, w zależności od tego, jaki plan polityczny będą dla rządu realizować - stwierdził gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski poseł KO Witold Zembaczyński. Zwrócił uwagę na to, że Sienkiewicz potrafi wziąć na barki najcięższe wyzwania i takim wyzwaniem było TVP. - Tam trzeba było pójść po bandzie - podkreślił gość programu. - Jeżeli czekają go jakiekolwiek zmiany, choć trudno sobie wyobrażać awans wyższy niż godność ministra konstytucyjnego, to jednak powinny być to zmiany w celu dowartościowania jego osoby - powiedział poseł KO. Zembaczyński dodał, że "będzie go bronić dlatego, że zakończył mroczną sagę TVP".