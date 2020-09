Rekonstrukcja rządu. Niemieckie media o sporach w obozie Zjednoczonej Prawicy

"Tymczasem kot już wrócił. Szef partii jest już w stolicy. Trzeba co nieco uporządkować. Wprawdzie Zjednoczona Prawica, jak nazywa się obóz rządzący, mogła świętować 12 lipca (nieznaczne) zwycięstwo swojego kandydata Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, ale potem nieoczekiwanie pojawiły się wyraźne konflikty wewnątrz obozu" – pisze Gnauck.

Korespondent FAZ relacjonuje, że przeciwnikami w tej grze są premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro . "Chodzi częściowo o tematy i różnice polityczne, a częściowo o wpływy w aparacie rządowym i państwowych koncernach, do których można wysyłać swoich ludzi na lukratywne stanowiska" – dodaje dziennikarz.

"Ale Morawiecki na to nie poszedł, za co potem za zamkniętymi drzwiami został nazwany 'zdrajcą' przez jednego z posłów z otoczenia Ziobry" – relacjonuje Gnauck, powołując się na informacje z polskiej prasy. "Kaczyński musiał przywołać buntowników do porządku" – dodaje.