Piotr Gliński chce wyjaśnień ws. zmian w radiowej Trójce

W liście podkreślono jednocześnie, że minister kultury, który sprawuje nadzór właścicielski, w trosce o słuchalność oraz wyniki ekonomiczne spółki zwrócił się do zarządu Polskiego Radia o złożenie wyjaśnień dotyczących sytuacji związanej ze zmianami personalnymi i programowymi w Programie Trzecim.

- Wyraził przy tym zaniepokojenie spadkiem słuchalności audycji i programów realizowanych ze środków publicznych oraz oczekiwanie, że zarząd niezwłocznie podejmie kroki zmierzające do poprawy wyników spółki - podkreśliło ministerstwo.

Zbigniew Rau i "egzotyczne poglądy". Ostra krytyka ze strony posłanki KO

"Trójka". Piotr Gliński otrzymał list od pracowników

Zespół Programu III Polskiego Radia skierował list otwarty do ministra kultury Piotra Glińskiego. - Zwracamy się do Pana, do Ministra Kultury, jako że jednocześnie sprawuje Pan nadzór właścicielski nad spółką Polskie Radio S.A. Prosimy o zatrzymanie działań, które doszczętnie niszczą dorobek i blisko 60-letnią historię i zaufanie słuchaczy Programu III Polskiego Radia – czytamy w liście otwartym.