Rejs Stena Spirit. Nocna ewakuacja pasażera

Dramat na promie

W ubiegłym tygodniu na promie Stena Spirit płynącym z Gdyni do Karlskrony doszło do tragedii. Za burtę wypadła 36-letnia kobieta oraz jej 7-letni syn. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura. Według śledczych kobieta mogła wepchnąć do wody syna, a następnie popełnić samobójstwo. Oboje zmarli w szpitalu w Szwecji.