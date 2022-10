Rejestr ciąż. Od października lekarz ma obowiązek wpisywania ciąży do systemu

Chociaż ministerstwo zdrowia podkreśla, że nie wprowadza rejestru ciąż, nazwa ta została stworzona przez osoby, które sprzeciwiają się nowym przepisom i weszła już do dyskursu publicznego. Argumenty resortu nie są przekonywujące dla pacjentek. MZ wyjaśnia, że pozyskanie informacji dla Systemu Informacji Medycznej jest działaniem mającym na celu dostosowanie przepisów do regulacji unijnych. Zdecydowana większość kobiet obawia się jednak, że w razie utraty ciąży będzie zmuszona do składania wyjaśnień organom ścigania.