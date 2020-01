Reforma wpłynie na wybory? Bartosz Kownacki: Polacy i tak nie wiedzą, o co chodzi

Przedwyborcze sondaże sprzyjają urzędującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Poseł PiS Bartosz Kownacki jest przekonany, że reprezentant jego frakcji uzyska reelekcję w wiosennych wyborach.

Entuzjazmu Kownackiego co do szans Andrzeja Dudy nie podziela Michał Kamiński z PSL. - 43 proc. to nie 51. Biorąc pod uwagę sondaże z wyborów parlamentarnych, które zakładały nawet większość konstytucyjną dla PiS, rządzący mogą być przeszacowani. To będzie plebiscyt. Duda nie gwarantuje kontroli nad rządem, a to jest potrzebne - ocenił wicemarszałek Senatu.