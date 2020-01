"FAZ": Jak polski rząd szykanuje krytycznych sędziów

Spór o reformę sądownictwa zaostrza się już także wewnątrz polskiego rządu – ocenia "Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Niemiecki dziennik podkreśla, że postawa Jarosława Gowina stawia pod znakiem zapytania jedność rządu.

Dziennik obszernie pisze we wtorkowym wydaniu o środkach dyscyplinarnych wobec polskich sędziów, którzy otwarcie krytykują reformę sądownictwa. Jak pisze korespondent gazety Gerhard Gnauck, konflikt "dramatycznie się zaostrza, najwyraźniej także wewnątrz rządu”.

Gazeta przypomina, że krótko przed świętami Bożego Narodzenia "PiS wniósł projekt ustawy, która ma pozwolić na bardziej surowe karanie sędziów”, a także powstrzymać ich przed kierowaniem kontrowersyjnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE. "Niektórzy sędziowie podjęli ryzyko i otwarcie postawili się rządowi. Co miesiąc ich przybywa” - pisze "FAZ”.

Sędzia, który doprowadził do zamieszania

Niemiecka gazeta opisuje również postępowania dyscyplinarne wobec krakowskiego sędziego Waldemara Żurka, a także przewodniczącego stowarzyszenia sędziów Iustitia Krystiana Markiewicza z Katowic, który - jak dodaje "FAZ” - "jest znanym krytykiem polityki PiS”. "To, że w otwartych listach do kolegów skrytykował on (Markiewicz) zmiany w sądownictwie, rząd uznał za «polityczny manifest»” – pisze dziennik.