Abp Wojciech Polak skomentował sprawę reform sądownictwa. Kościół mógłby być mediatorem

Abp Wojciech Polak nie wykluczył, że Kościół, a nawet on sam, mógłby w roli mediatora włączyć się w spór dotyczący reformy sądów. - To, co jest ładem społecznym opartym na jasnym trójpodziale władzy, powinno być nie tylko szanowane przez nas wszystkich, ale powinno być reformowane w dialogu - powiedział w wywiadzie Prymas Polski.

Było o wspólnej Wigilii prymasa z ubogimi, znaczeniu wartości żłóbka, ale wywiad w stacji radiowej RMF skręcił również w stronę politycznych tematów.

- Myślę, że do takiego wspólnego rozmawiania zawsze powinniśmy być gotowi, ja także - tak Prymas Polski abp Wojciech Polak odpowiedział w RMF FM na pytanie, czy przedstawiciel polskiego Kościoła może włączyć się w spór dotyczący reformy sądów.

- Myślę, że ważniejszą rzeczą jest ochota i chęć tych, którzy stają dziś naprzeciw siebie, żeby właśnie oni szukali też tego dobra i pojednania. Żeby naprawdę w tym wzajemnym dialogu budować tę rzeczywistość, bo tak jak widzimy, jest ona naprawdę społecznie napięta. I niedobrze jest, kiedy doświadczamy tego, że stajemy bardzo mocno jedni przeciw drugim - dodał hierarcha.

Polacy skłóceni polityką

- Oczywiście, że sprawy ważne, które się dzieją, w których mamy też swój udział, które nas denerwują, złoszczą, które właśnie powodują, że jesteśmy często trochę tak napięci w stosunkach jedni z drugimi, że może jedno słowo wywoła jakąś reakcję niepotrzebną. Musimy pamiętać, że te święta są i po to, żeby może właśnie szukać tych punktów wspólnych. Tego, co nas jednoczy, co nas łączy, co tak naprawdę pozwala żyć nam razem w tym jednym domu, w którym jesteśmy - powiedział duchowny.