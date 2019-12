Reforma systemu sprawiedliwości. Michał Laskowski namawia Małgorzatę Gersdorf do reelekcji

- Namawiam prof. Małgorzatę Gersdorf do ponownego kandydowania na stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego - przyznał w najnowszym wywiadzie Michał Laskowski. Rzecznik SN dodał jednocześnie, że jego próby "mu nie idą".

- Z tego, co na dzisiaj wiem, to prof. Małgorzata Gersdorf nie ubiega się o drugą kadencję. Pani prezes tak oświadcza i powołuje się przy tym na swój wiek. Nie mogłaby przez całą kadencję pełnić funkcji - przyznał w rozmowie z RMF Michał Laskowski.

Według rzecznika SN wiek Gerdsorf dla prezydenta Andrzeja Dudy (który powołuje I prezesa SN - przyp. red.) "mógłby stanowić przesłankę prawną do jej niepowołania". - Mimo to namawiam profesor Gersdorf do kandydowania. Ale chyba jakoś mi to nie idzie, nie jest do tego przekonana - dodał Laskowski.