Reforma sądownictwa, wybory prezydenckie i roszady w PO. Okładki tygodników

Co przyniesie kolejny tydzień? Jak wynika z okładek tygodników, głównym tematem będzie reforma sądownictwa. Poza tym ukaże się wywiad z kandydatką PO w wyborach prezydenckich 2020 Małgorzatą Kidawą-Błońską. Jednak pojawiają się informacje, że w Platformie się zaczynają się partyjne roszady.

Z kolei "Sieci" ostrzegają przed atakiem na Polskę. "Coraz silniejsza gospodarka, coraz mocniejsza armia, coraz większe znaczenie na mapie Europy. Polska się rozpycha i ma ambicje. To powoduje kontrakcję. Czy wytrzymamy?" - można wyczytać na okładce tygodnika. Zdaniem Michała Karnowskiego, "świat nas potępia za reformy sądownictwa, Bruksela traci cierpliwość, a w kraju same złe trendy". Zdaniem dziennikarza "Polska jeszcze nigdy nie była tak silna politycznie i gospodarczo".

"Do Rzeczy" bierze pod lupę Lewicę. – Lewica – ta nowa od Adriana Zandberga i ta stara od Włodzimierza Czarzastego – jest wyczulona na jakikolwiek nawrót do przestrzeni publicznej treści faszyzujących, uznając je za groźbę powrotu do zbrodni drugiej wojny światowej. W drugą stronę to nie działa. Lewica nie widzi w przeszłości swojej formacji niczego niepokojącego – oto fragment jednego z artykułów, które ukażą się w tygodniku.