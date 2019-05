Reelekcja Andrzeja Dudy. Paweł Mucha: Jeśli będzie kandydował, to tylko z poparciem PiS

- Na to oświadczenie przyjdzie jeszcze czas. Będzie to oświadczenie samego prezydenta, a nie któregoś z jego ministrów - stwierdził Paweł Mucha, wiceszef kancelarii prezydenta. Tak odpowiedział na pytanie, czy Andrzej Duda będzie się ponownie ubiegał się o fotel prezydenta.

- Ta decyzja, jeśli już będzie ogłoszona, to będzie się spotykać z szerokim poparcie społecznym i bardzo jest prawdopodobne, że będzie także poparcie Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Paweł Mucha. - Gdyby dzisiaj ta decyzja była ogłaszana, to przy poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Inne scenariusze wydają mi się mało prawdopodobne - dodał.

Spotkanie z niepełnosprawnymi?

- Prezydent spotyka się ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, ma wiedzę na bieżąco. Jeżeli będzie takie oczekiwanie, to kancelaria prezydenta będzie się do tego odnosiła. W okresie prezydentury Andrzeja Dudy, jeżeli chodzi o byt przeciętnej polskiej rodziny i sytuację osób niepełnosprawnych, wiele się udało zrobić in plus.