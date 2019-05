Jarosław Sellin: Rosja traktuje wrak tupolewa jak łup wojenny

- Państwo polskie abdykowało po katastrofie smoleńskiej i stąd kłopoty ze śledztwem. Tusk i jego ekipa byli zagubieni, oddali śledztwo państwu rosyjskiemu. Teraz Rosja traktuje wrak tupolewa jak łup wojenny - powiedział Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Jarosław Sellin był pytany o słowa, które powiedział w czwartek rano w wywiadzie dla radia Zet. Komentując alarmy bombowe w szkołach stwierdził wówczas: "Jakaś część strajkujących nauczycieli czy liderów związkowych sygnalizowała, że jest zainteresowana tym, by nie doszło do egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalistów, żeby nie udały się matury".

- Nie sugerujmy, że nauczycieli za tym stoją. Wystąpiłem do straży pożarnej o udostępnienie danych. Okazało się, że w styczniu tego roku było 186 alarmów bombowych, a w lutym - 163. Polska została w tym roku zaatakowana alarmami - powiedział polityk PO. - To pokazuje słabość polityki PiS. Ktoś testuje nasz system bezbezpieczeństwa, a służby nie są w stanie zidentyfikować sprawców - dodał.

Komisja Macierewicza

Jarosław Sellin, pytany o to, czy podkomisja Antoniego Macierewicza do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej ma sens, opowiedział, że tak.

Krzysztof Brejza stwierdził na to, że rok temu Antoni Macierewicz zapowiedział również przekazanie raportu technicznego NATO. Polityk PO zapytał ministerstwo, czy doszło do tego.

- Antoni Macierewicz przedstawił raport techniczny i kazał powiadomić o nim NATO. Na co pisowski MSZ puknął się w głowę i zwrócił raport ministrowi - stwierdził Brejza. - To samo było ze skargą Witolda Waszczykowskiego do trybunału w Hadze. Zapytałem MSZ o to i okazało się, że skargi do dziś nie złożono, a upłynęły już dwa lata - dodał.