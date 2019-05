Andrzej Duda: Wpiszmy członkostwo w UE do Konstytucji

Prezydent powiedział, że osobiście chce, aby do Konstytucji wpisano członkostwo Polski w Unii Europejskiej. - Potrzebny jest silniejszy Parlament Europejski i silniejsza Rada Europejska - zaznaczał w przemówieniu.

Andrzej Duda przemawiał na placu Zamkowym w Warszawie podczas obchodów Święta Konstytucji. - My, Polacy, jesteśmy narodem, który wpłynął w swojej historii na dzieje Europy i świata - powiedział na wstępie.

Podkreślał, jak ważnym wydarzeniem było przyjęcie Konstytucji 3 maja. - Wydarzenie nie tylko w dziejach Polski, ale dziejach świata. To był akt wielkiej mądrości i przenikliwości ludzi obozu patriotycznego - ocenił.

"Polska krajem sprawiedliwości"

Następnie zwracał uwagę na to, że od 30 lat Polacy żyją w kraju, który jest "prawdziwie niepodległy i suwerenny." - To już dłużej niż II Rzeczpospolita - zauważył.

Tłumaczył również, co jego zdaniem oznacza, że Polska będzie "silnym państwem". - Chciałbym, żeby Polska była krajem prawdziwej sprawiedliwości społecznej, żeby ludzie ufali sądom, żeby mówili, że dba się o potrzeby obywateli. To jest właśnie silne państwo - powiedział.

Potem zwrócił się bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego. - Panie premierze, proszę, żebyśmy o tych sprawach dyskutowali, byśmy te sprawy twardo stawiali - apelował.

Członkostwo w UE do Konstytucji

Andrzej Duda powiedział również, że należy dyskutować nad tym, co powinno znaleźć się w konstytucji. Zadeklarował, że osobiście chce, by do ustawy zasadniczej wpisano członkostwo Polski w Unii Europejskiej.