Konstytucja wymaga zmian? Polacy są podzieleni

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl, niespełna 40 proc. Polaków domaga się zmian w obowiązującej od 1997 roku konstytucji. Liczba przeciwników tego rozwiązania jest nieco mniej liczna.

- Za zmianami w Konstytucji RP częściej są mężczyźni niż kobiety (43 proc. vs 33 proc.), kobiety pozostają częściej niezdecydowane w tej kwestii (38 proc. vs 26 proc. mężczyzn). Za wprowadzeniem zmian częściej są badani do 24 lat (44 proc.), ankietowani o wykształceniu średnim (41 proc.), dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (45 proc.) oraz mieszkańcy wsi (41 proc.) - wylicza Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.