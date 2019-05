Gryglas uchyla rąbka tajemnicy ws. zmian w konstytucji

Wiceprezes Porozumienia Zbigniew Gryglas zabrał głos na temat propozycji Jarosława Gowina, który zamierza uregulować stosunki między Polską a UE w konstytucji. Gryglas zapewnił, że projekt jest wynikiem "konsensusu sprzed lat".

Zbigniew Gryglas, będący bliskim współpracownikiem Gowina, wprawdzie nie chciał ujawnić dokładnej treści projektu, ale zapewnił, że był on konsultowany w środowisku politycznym. - Chcemy włączyć się do debaty konstytucyjnej, jeśli chodzi o kwestie europejskie. Nie stawiamy sprawy tak ostro, jak PSL. Całość przedstawi wicepremier Gowin. Nie jest łatwo konstytucję zmienić. Nasza propozycja jest rezultatem konsensusu już sprzed kilku lat, ale została dostosowana do obecnych czasów - oświadczył.