Jarosław Gowin o Konfederacji: pożyteczni idioci Moskwy

Samodzielne rządy albo koalicja z Kukiz'15 - taki scenariusz przewiduje na najbliższe wybory Jarosław Gowin. Wicepremier jednoznacznie stwierdził, że prezes PiS nie będzie umiał dogadać się z Konfederacją. I powiedział, co jego zdaniem zrobi na jesieni Donald Tusk.

- Od dawna powtarzam, że za rok Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich. On zawsze buduje różne scenariusze, ale każdy z nich prowadzi do prezydentury - zapewnił w rozmowie z dziennikiem "Polska Times" Jarosław Gowin.

Wicepremier uważa, że jeśli PiS wygra wybory do PE, 4 czerwca Tusk "wyciągnie sztandar, pod który będzie chciał zwołać całą antypisowską opozycję" i spróbuje ją "wchłonąć". - W jednym ręku będzie trzymał sztandar, a w drugim uciętą głowę Schetyny - uznał. I dodał, że ewentualna wygrana Koalicji Obywatelskiej będzie od niego wymagała porozumienia się z przewodniczącym PO.

- Wtedy pewnie zrealizuje scenariusz B: ponadpartyjna lista kandydatów do Senatu pod patronatem samego Tuska i prezydentów dużych miast - uważa Gowin.

Jarosław Gowin ostro o lewicowym skrzydle KO. "Barbarzyńskie antywartości"

Widzisz natomiast miejsce dla innego koalicjanta. - Nigdy nie kryłem sympatii do niektórych haseł i polityków spod szyldu Kukiz’15, nawet jeśli przez długi czas nie była ona odwzajemniana - powiedział. I stwierdził, że na jesieni PiS albo wygra wybory i będzie rządził samodzielnie, albo porozumie się z partią Pawła Kukiza .

- Nie muszę się we wszystkim zgadzać z Jarosławem Kaczyńskim, ale wiem, że udaje nam się wypracować kompromis - zaznaczył. I stwierdził, że PO popełniła polityczny błąd, wchodząc w koalicję ze środowiskami, które "prezentują barbarzyńskie antywartości, jak aborcja na życzenie czy obsesyjna nienawiść do chrześcijaństwa".

- To barbarzyństwo słychać w części wypowiedzi polityków Koalicji Europejskiej i to one są najlepszym spoiwem Zjednoczonej Prawicy - powiedział.