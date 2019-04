Bogdan Zdrojewski ma żal do Donalda Tuska. Brakowało mu pochwał

Podczas nocnego głosowania nad wotum nieufności dla Anny Zalewskiej PiS uratował swoją minister. Sytuacja skłoniła byłego ministra kultury, Bogdana Zdrojewskiego do podzielenia się wspomnieniami z czasów, gdy rządził Donald Tusk. Ne zawsze miłymi.

Do głosowania doszło po godz 1. Za jej odwołaniem było 180 posłów, przeciw 228, a 2 się wstrzymało. Uratowanie Zalewskiej skomentował w sieci były minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Obecny europarlamentarzysta został pominięty podczas wystawiania list do majowych wyborów eurodeputowanych. Próżno go szukać na listach Koalicji Obywatelskiej. Zdrojewski przyznawał, że jest mu przykro i ma żal do Schetyny, ale nie zamierza się "obrażać" - zapewniał w rozmowie z dziennikarzami.