Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić konstytucję. "Po wyborach pragniemy zwiększyć liczbę posłów PiS"

Marek Suski w nadchodzącym roku życzy sobie zwycięstwa jego partii w wyborach. Chciałby również zwiększyć liczbę parlamentarzystów PiS w Sejmie, żeby mieć możliwość zmiany konstytucji. Minister skomentował również nominację Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji.

Szef gabinetu politycznego premiera został zapytany, jakiej są plany Zjednoczonej Prawicy na najbliższe 12 miesięcy. - W roku wyborczym trudno nie życzyć sobie zwycięstwa w wyborach. Chcielibyśmy być w Sejmie w powiększonym składzie i zwiększyć liczbę naszych parlamentarzystów, żeby mieć możliwość zmian w konstytucji, choć to nie będzie łatwe - mówił na antenie Telewizji Republika Marek Suski.

Polityk PiS był również pytany o krytyczne komentarze ws. nominacji Adama Andruszkiewicza na stanowisko wiceministra cyfryzacji. - To wynika z charakteru opozycji. Od kiedy sprawujemy władzę ta histeria trwa. To ich sposób reakcji na działania rządu. Awansował, bo jest dobry w różnych technikach elektronicznych. Stawiamy na młodych. Czują się tu jak ryby w wodzie - tłumaczył.

- Jeżeli uda mu się przyciągnąć młodych ludzi do Prawa i Sprawiedliwości to będzie to bardzo dobre. Jego nieprzychylne wypowiedzi na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce były grzechami młodości. Dziś nie słyszałem, żeby był przeciwko nim - zakończył.