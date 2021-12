"Ręce opadają". Komentarze do sprawy Piotra Kraśki

Jak ustalił "Super Express", sąd w Łomży ukarał grzywną 7500 zł Piotra Kraśkę za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Popularny dziennikarz robił to przez sześć lat. Przyznał się do winy. Po tym jak w kwietniu został zatrzymany do kontroli przez podlaską policję, na nowo zdał egzamin na prawo jazdy.