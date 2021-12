Słowik: Kraśko przejechał się po praworządności [OPINIA]

Jednocześnie jednak nie wolno milczeć, gdy widzimy, że ktoś robi coś złego. To, co nie służy jakiemukolwiek zawodowi, to zmowa milczenia. Ludzie to zresztą widzą i wyrabiają sobie opinię o całej grupie zawodowej. Tak było z adwokatami podczas tzw. afery reprywatyzacyjnej, tak jest regularnie z politykami, którzy nie dostrzegą belki w oku swych sojuszników, tak też bywa z dziennikarzami.