Reakcja na weto prezydenta. Minister: wkrótce będzie "lex Czarnek 2:0"

Czarnek: przystępujemy do pisania tej ustawy od nowa

- Jak politycy opozycji nazywają to "lex Czarnek" to zapowiadam politykom opozycji, że niebawem będzie "lex Czarnek 2.0", bo jeszcze raz powtarzam, ta ustawa jest Polsce bardzo potrzebna i pan prezydent to dzisiaj mówił. Natomiast dziś pan prezydent stwierdził, że nie potrzeba żadnych sporów, ważniejsze są przepisy ustawy o obronie ojczyzny i reakcja na to, co się dzieje na Ukrainie - mówił Czarnek.