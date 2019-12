WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze nik + 2 marian banaśRafał Trzaskowski 36 min. temu Ratał Trzaskowski o Marianie Banasiu: "To rząd nawarzył tego piwa" Chociaż takie oczekiwania przedstawiły już nawet władze PiS, szef NIK Marian Banaś nie zamierza ustąpić ze stanowiska. - Tą sprawę zostawiam... Rozwiń Które Control Wysłałem To nie odbi … Rozwiń Transkrypcja: Które Control Wysłałem To nie odbiera Szwajcaria się zajmuje samorząd Odetchnąłem z Julką mogę się skoncentrować na to możemy dziś zostawiam Szafa Najwyższej Izby Kontroli Po to oni nawarzyli tego piwa Mam nadzieję że szybko to zrobią dlatego Ale panie redaktorze to nie jest chyba żadna w Żadne zaskoczenie zwierząt Państwa do tego żeby realizować swe Progi Niestety i służb i prokuratury a czasami nawet inspektoratów Ochrony Środowiska Jutro powinny być całkowicie niezależne te wszystkie instytucje są w tej chwili używane Łącznie z mediami publicznymi do tego żeby robić politykę rządową i partii Epis u mnie to nie dziwi mnie to oczywiście przez cały czas niepokoi dlatego że Przekroczone kolejne granice I dla powagi instytucji PiS powinien ten problem rozwiązać w sposób polityczny nie mając to aparatu państwa dlatego że to Prowadzę Rekompensaty konkretnie rekompensaty dla samo Chodzi o to żeby zwiększyć udział w podatku Udział samo Dla dużych miast ponad 8% dla Około 2% w ten sposób żeby zrekompensować nie lubię Prawie 8 miliardów złotych Odebrał Samorządom żeby realizować To dotyczy tak to dotyczy to dotyczy rekompensaty konkretnie rekompensat W związku z tym że Podatki I realizacja obietnic rządu Tracą na tym samym Mieszkańcy głównie duży Tak nie Niestety nie było tej odpowiedzi dlatego mamy w Ekspedycje Rady Miasta budżetową gdzie będziemy rozmawiali o tym jak budżet 2020 ma wyglądać Stąd też nasze inicjatywy Samorządowa która Właśnie ma doprowadzić do tego żeby pojawiła się rekompensata Panie prezydencie propos budżetu Warszawy a propos Rady Miasta radnych Zarzuca panu że czy w ogóle urzędowi Ratuszowy że wydają państwo pieniądze Które promy Na przykład zażywanie narkotyków jak ma się do tych zarzutów pana Kalety wogóle One są zasadne Rzecz Niesłychane i Powiedziałbym nawet przerażająca dlatego że jeżeli radny Formuły jakieś zarzuty jeżeli powstał formuły jakieś zarzut Które są czystą manipulację kłamstw Niestety się do tego przyzwyczailiśmy ze strony posłów Natomiast jeżeli wiceminister sprawiedliwości formuły zarzuty które są 300 manipulacją kłamstw No to to niestety kładzie się cieniem na powadze urzędu który sprawowała Wszystkie zawarte informacje są po prostu czysto manipulacją My prowadzimy wraz z organizacjami pozarządowymi Programy które mają Przede wszystkim przeciwdziałać zapadalności na bardzo ciężkie choroby AIDS działania profilaktyczne Natomiast wszystko to co słyszycie państwo w przestrzeni medialnej Pana ministra to są po prostu przeinaczenia i manipulacji Jest już dokładne stanowisko ratusza na ten temat I zastanawiam się również nad podjęciem kroków prawnych Właśnie chciałem o to zapytać bo być cały czas ten temat dominuje choćby w mediach Zastanawiam się czy pan albo pana przedstawiciele jeszcze Być może organizować jakieś konferencje Na którą będziecie państwo na której będziecie państwo tłumacz O co chodziło w tych wydatkach miasta i na czym polegają te manipulacje wiceministra spraw Oczywiście Smutniejsze jest to będziemy tłumaczyć to po pierwsze Po drugie rozważamy kroki prawne najsmutniejsze Że pan minister czyni olbrzymią szkodę wszystkim tym którzy są uzależnieni od narkotyków Wszystkim tym którzy Są po prostu chorzy na AIDS albo którzy są w grupie ryzyka Dlatego że samorządy podejmują heroiczną walkę o to że Rozwijać programy O to żeby otoczyć takiej osoby opieką po to żeby prowadzić akcje edukacyjne wśród młodzieży która może za Narkotyki Ludzie którzy są w grupie ryzyka Robimy to od wielu wielu To nie są przecież Które ja zainicjował A niestety pan minister tworzy taką atmosferę psycho I czystej Mani I dlatego będziemy absolutnie dementujemy i będziemy dalej dementować te manipulację I również Zmieniając temat dzisiaj z panem mocne wsparcie dla Małgorzaty kidawy-błońskiej pani marszałek wygra Wybory w sobotę pana Ja jestem przekonany że Dlatego że jest najmocniejszym Doświadczonym kandyda Postawiła Platforma Obywatelska Panią Marszałek Już kilka miesięcy My jesteśmy Apps W tym Pani marszałek Małgorzata Pracowałem przez wiele wie Jestem absolutnie przekonany że ma Żebym Andrzejem Dudą