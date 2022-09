Raport podkomisji smoleńskiej. Morawiecki przyznaje wprost: Nie czytałem. I składa deklarację

- Jest to próba zupełnie niewłaściwa. Wszystkie analizy, które służyły za podstawę wypracowania wniosków są w raporcie. One są tłumaczone, są weryfikowane. Cały ten raport liczy kilka tysięcy stron - ja ich nie czytałem. Czytałem opracowanie końcowe. On [raport NIAR - przyp. red.] oczywiście zostanie w całości opublikowany, jak zostanie zweryfikowany. To są eksperci amerykańscy, zwykle materiał w języku angielskim, potrzebne są odpowiednie tłumaczenia - zapowiedział Morawiecki.